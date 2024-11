Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Einfamilienhaus ausgebrochen

Bad Waldsee / Landkreis Ravensburg (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Straße "Meisterberg" ist am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner waren zur Zeit des Brandausbruchs im Gebäude und verständigten die Feuerwehr, nachdem sie das Feuer im Keller entdeckt hatten. Ein größeres Aufgebot an Wehrleuten, des Rettungsdiensts und der Polizei rückte daraufhin an. Die beiden Bewohner wurden kurzzeitig vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Durch den Brand wurden nach ersten Erkenntnissen neben dem Keller auch das Erd- und Obergeschoss beschädigt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Euro belaufen. Bis in den Nachmittag hinein war die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

