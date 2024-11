Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt nach möglichem Einbruchsversuch

Spuren an der Balkontüre einer Wohnung lassen den Schluss zu, dass Unbekannte versucht haben, zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagabend, 23.30 Uhr, in der Karmeliterstraße einzubrechen. Die Täter dürften demnach mit einem Werkzeug versucht haben, die Türe aufzuhebeln, scheiterten jedoch mit ihrem Versuch. Hinterlassen haben die Unbekannten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Mehrere berauschte Autofahrer gestoppt

Gleich drei Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstagabend im Stadtgebiet gestoppt, die Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit schlug bei einem 20-Jährigen ein Urin-Test auf Cannabis an, bei einem 32-Jährigen auf Cannabis und Amphetamin. Beide mussten ebenso zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus, wie ein 19-Jähriger. Dieser hatte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ebenfalls Anzeichen auf Drogeneinfluss gezeigt, einen Drogenvortest jedoch abgelehnt. Sollte sich die Drogenbeeinflussung bei den drei Autofahrern nach der Auswertung der Blutprobe bestätigen, kommt auf die Autofahrer ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein empfindliches Bußgeld zu.

Ravensburg

Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag in einem Parkhaus beim Krankenhaus in der Elisabethenstraße einen geparkten Nissan touchiert und ist danach einfach davongefahren. Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr streifte der Unbekannte das abgestellte Fahrzeug im Bereich der Fahrertüre und richtete einen Sachschaden von rund 2.500 Euro an. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Nach Unfall davongefahren

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter bei einer Unfallflucht am Dienstagvormittag zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr in der Jahnstraße hinterlassen hat. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi TT an dessen rechten Fahrzeugseite und fuhr offensichtlich weiter, anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht und dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell / Hoßkirch / Friedrichshafen

Pkw von Autofahrer weist mehrere Beschädigungen auf - medizinische Probleme

Medizinische Probleme hatte ein älterer Mercedes-Fahrer, den Verkehrsteilnehmer am Dienstagvormittag im Bereich Riedhausen / Hoßkirch der Polizei meldeten. Der Fahrer war immer wieder in Schlangenlinien unterwegs, kam teils auf die Gegenfahrbahn und verlor einen Teil seines Außenspiegels. Beamte des Polizeipostens Altshausen stoppten die Fahrt des Seniors und verständigten aufgrund offensichtlich medizinischer Probleme des Fahrers einen Rettungsdienst. An dem Mercedes befanden sich zahlreiche frische Beschädigungen. Möglicherweise hat der Fahrer auf seinem Weg von Friedrichshafen über Oberteuringen, Horgenzell und Riedhausen einen Verkehrsunfall verursacht. Mögliche Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 auf dem Polizeiposten in Altshausen zu melden. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, sein Wagen wurde abgeschleppt.

Fronreute

Fahrschulauto muss bremsen - Unfallbeteiligte fährt weiter

Im Bereich der Serpentinen von Staig in Richtung Blitzenreute musste am Montagabend gegen 18 Uhr ein Fahrschüler mit seinem Wagen eine Vollbremsung durchführen, als ihm in Richtung Staig eine ältere Frau mit ihrem Opel auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Der Fahrer eines VW-Bus, der hinter dem Fahrschulauto fuhr, stieg ebenfalls voll in die Eisen. Er prallte dennoch auf das Heck des Fahrschulwagens und verursachte einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die ältere Lenkerin mit weiß-grauen, kurzen Haaren, fuhr derweil mit ihrem hellsilbernen Opel mit Ravensburger Teilkennzeichen in Richtung Staig weiter. Das Polizeirevier Weingarten hat den Unfall aufgenommen und ermittelt gegen die unbekannte Unfallbeteiligte wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise zu der Fahrerin und deren Pkw nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Leutkirch

Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht (wir berichteten)

Nach dem Verkehrsunfall von gestern Nachmittag, bei dem ein 13-jähriger Fahrradfahrer zu Tode gekommen ist (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5917729), bittet die ermittlungsführende Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg mögliche Unfallzeugen, die bisher noch nicht bekannt sind, sich unter Tel. 07563/9099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell