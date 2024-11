PP Ravensburg: Brand verursacht hohen Sachschaden

Überlingen/Bodenseekreis (ots) - Ein unbedacht versprühtes Pfefferspray hat am Dienstagvormittag an einer Schule im Carl-Benz-Weg zu einem Großeinsatz des Rettungs- und Sanitätsdienstes geführt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte ein 18-Jähriger das Tierabwehrspray in seinem Rucksack dabei, aus dem es von einer 16-Jährigen gegen 10 Uhr in ...

