Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Lkw rutscht nach Unfall in Böschung - ein Verletzter und hoher Schaden

Deggenhausertal/Bodenseekreis (ots)

Einen Verletzten und einen Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro hat ein Verkehrsunfall am späten Dienstagvormittag auf der L 204 bei Fuchstobel gefordert. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr der 82-jährige Lenker eines Opel die Strecke gegen 11.45 Uhr von Fuchstobel kommend in Fahrtrichtung Urnau und kam Zeugenaussagen zufolge aus bislang nicht geklärter Ursache langsam auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende 40-jährige Lenker eines Lkw samt eines mit einem Bagger beladenen Anhängers versuchte noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern, streifte den Opel jedoch trotzdem. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Abhang der Böschung hinunter, der Pkw kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Durch die Wucht wurde der 82-Jährige in dem Pkw leicht eingeklemmt und verletzt. Er musste mit Unterstützung der Feuerwehr befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der 40-Jährige unverletzt blieb, gestaltet sich die Bergung des Gespanns sehr aufwändig. Sie wird vermutlich noch den Nachmittag über andauern, die L 204 ist nach wie vor voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell