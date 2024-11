Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gegen Fahrzeug geprallt und geflüchtet

Gegen einen geparkten Skoda geprallt und anschließend geflüchtet ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz im Klosterweg. Durch den Unfall entstand an dem Skoda auf der rechten Fahrzeugseite und insbesondere im Bereich des rechten Vorderreifens Sachschaden von schätzungsweise rund 7.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen und dessen Fahrzeug sowie zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Über Verkehrsinsel gefahren - Unfallflucht

Unfallflucht hat ein Autofahrer begangen, nachdem er am Montag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in der Otterswanger Straße am Kreisverkehr Überlinger Straße über eine Verkehrsinsel gefahren ist und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Offensichtlich unbeeindruckt von dem entstandenen Sachschaden setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfall nimmt der Polizeiposten in Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen, der wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Mengen

Mit BMW auf Sportplatz gedriftet - Polizei bittet um Hinweise

Mit einem neueren dunklen BMW Touring sind Unbekannte am Donnerstagabend vergangener Woche, zwischen 19 Uhr und 20 Uhr, auf dem Trainingsplatz des örtlichen Fußballvereins in der Meßkircher Straße umher gedriftet. Durch ihre Aktion verursachte der Fahrer an dem Grün einen Schaden von rund 2.000 bis 3.000 Euro. Der Polizeiposten in Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen den Unbekannten und bittet unter Tel. 07572/5071 um Hinweise auf den BMW sowie dessen Fahrer.

