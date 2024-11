Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter entwendet Pedelec

Ein Pedelec des Herstellers Cube, Typ "Stereo Hybrid", hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 21 Uhr und 0.40 Uhr am Gespinstmarkt entwendet. Das Fahrrad im Wert von rund 5.000 Euro war zum Zeitpunkt der Tat mit einem Schloss angeschlossen. Personen, die im fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder die Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Unbekannte bewerfen Bus

Die Scheibe eines Linienbusses haben bislang unbekannte Täter am Sonntag kurz nach 21 Uhr in der Waldseer Straße beschädigt. Der Fahrer hörte auf Höhe Linse mehrere laute Schläge und stellte fest, dass eine Seitenscheibe eingeworfen wurde. Mutmaßlich hatten die Täter den Bus mit vereisten Schneebällen beworfen und dabei die Scheibe beschädigt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Weingarten

Unbekannte brechen in Haus ein

In ein Einfamilienhaus in der Lehenstraße haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchwühlten sämtliche Zimmer. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nahmen die Täter Schmuck in noch unbekanntem Wert mit. Die Ermittler bitten Personen, denen insbesondere im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 00.30 Uhr Verdächtiges in dem Zusammenhang aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Fronreute

Einbrecher unterwegs

In Blitzenreute waren am vergangenen Wochenende Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten brachen in zwei Einfamilienhäuser in der Schwommengasse ein und durchwühlten sämtliche Räume. Die Ermittlungen bezüglich des Diebesguts dauern derzeit an, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten hat entsprechende Spuren gesichert und ermittelt wegen der Einbrüche. Sachdienliche Hinweise zu den Taten sowie den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt - Zeugen gesucht

Brachial sind bislang unbekannte Täter vorgegangen, als sie am frühen Sonntagmorgen eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Gaisbeuren in der Landstraße beschädigt und Teile davon entwendet haben. Die Unbekannten entfernten zwischen 4 Uhr und 8 Uhr das Oberteil der Anlage gewaltsam und nahmen es mit. Ein Passant fand das Teil am Morgen in einem Bach im Bereich der Kläranlage bei Reute. Die Polizei Weingarten schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zu der Tat und den Tätern.

Wangen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Rund 1,6 Promille hat ein Vortest bei einem 27 Jahre alten Autofahrer ergeben, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 22.30 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der Mann musste in der Folge im Krankenhaus Blut abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr.

Argenbühl

Polizei überführt Betrüger

Beamte des Polizeireviers Wangen haben einen 56-Jährigen überführt, der am Samstagfrüh versucht hat, einen Verkaufsautomaten in Eglofstal auszutricksen. Der Mann brachte an einem Geldschein eine Vorrichtung an, um diesen nach dem Kauf an dem Automaten wieder herauszuziehen. Der Automat zog den Schein jedoch komplett ein, weshalb das Vorhaben des 56-Jährigen scheiterte. Anhand einer Videoüberwachung konnte der Tatverdächtige ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Betrugs.

Kißlegg

Einbruchsversuch misslingt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, in ein Einfamilienhaus im Freibergweg einzubrechen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Kellertür wollten die Einbrecher in das Haus eindringen. Da die Tür mittels Kette gesichert war, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und suchten das Weite. Der Sachschaden an der Tür kann noch nicht beziffert werden. Anwohner hatten zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr laute Geräusche gehört, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Täter in dem Zeitraum am Werk waren. Personen, denen in dem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt melden.

