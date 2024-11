Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne eine gültige Fahrerlaubnis war ein 24-Jähriger am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 31 in Richtung Lindau unterwegs. Eine Zeugin war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Transportfahrzeug-Lenker kurze Zeit später. Bei der Kontrolle reagierte ein Vortest positiv auf THC, weshalb der 24-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Weil er auch keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, muss er auch mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr an der Abfahrt der B 31 bei FN-Ost wurde eine Person verletzt. Ein 44 Jahre alter Hyundai-Lenker befuhr die Abfahrt in Richtung Lindauer Straße und fuhr einem an der Einmündung stehenden BMW auf. Die 33-Jahre alte Beifahrerin im BMW klagte über Schmerzen und wollte im Nachgang einen Arzt aufsuchen. Insgesamt entstand an den Autos ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Markdorf

Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntag kurz nach 13 Uhr bei einem Unfall in der Kreuzgasse. Eine70 Jahre alte VW-Lenkerin bog von der Goethestraße nach links auf die Kreuzgasse ein und nahm dabei einem von rechts nahenden 72-Jährigen die Vorfahrt. Der VW stieß im Einmündungsbereich wuchtig in die Fahrerseite des Opel Combo, der durch die wuchtige Kollision gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Ssangyong geschleudert wurde. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit, an ihm entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Sachschaden am geparkten Pkw fiel mit mehreren hundert Euro verhältnismäßig gering aus.

Überlingen

Von Fahrbahn abgekommen

Ein plötzliches gesundheitliches Problem eines Autofahrers hatte am frühen Sonntagmorgen einen Unfall zur Folge. Der 57-Jährige war um kurz vor 6 Uhr auf der Abigstraße unterwegs, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Der Wagen fuhr unkontrolliert über eine Grundstückseinfahrt, touchierte mehrere Pflanzenkübel und kam, nachdem er durch einen Brennholzhaufen gefahren war, in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der 57-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und ließ sich von Bekannten in ein Krankenhaus bringen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Ob der 57-Jährige nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss, wird aktuell geprüft.

Überlingen

Einsatzkräfte angegriffen

Mit Anzeigen muss eine 22-Jährige rechnen, nachdem sie am Samstagabend im psychischen Ausnahmezustand Polizei und Klinikpersonal attackiert hat. Weil nicht auszuschließen war, dass sich die junge Frau selbst verletzen könnte, wurde sie im Bereich der Gleise am Überlinger Bahnhof in Gewahrsam genommen. Gegen die Maßnahmen setzte sich die leicht alkoholisierte 22-Jährige heftig zur Wehr. Auf dem Weg in eine Fachklinik wurde sie zunehmend renitent und spuckte einer Polizistin unter anderem ins Gesicht. Im weiteren Verlauf biss sie dieser darüber hinaus in die mit einem Einsatzhandschuh geschützte Hand und trat ihr kraftvoll gegen den Kopf. Auch in der Klinik ließ sich die Frau zunächst nicht beruhigen. Sie spuckte erneut in Richtung der Einsatzkräfte und des Klinikpersonals und warf mit beleidigenden und drohenden Worten um sich. Die Polizistin wurde durch die Attacken leicht verletzt.

