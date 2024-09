Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots)

Am Samstag, den 28.09.2024 beschädigte im Zeitraum von 14:00 Uhr - 17:30 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Honda Civic in grau, der in der Waldstraße in 64683 Einhausen abgestellt war. Etwa 500,- Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, welches am linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise bezüglich des Unfallverursachers oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer +49 6252 706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell