Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mörfelden-Walldorf: Am Mittwoch, 25. September, kurz nach 7 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen, sowie einen weißen am Straßenrand geparkten PKW, im Kreuzungsbereich "An den Buchen / An den Erlen". Jeweils etwa 6000 Euro wird die Fahrzeughalter die Reparatur der Fahrzeuge, welche beide am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurden, kosten. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/-in nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf, unter Aktenzeichen: 1108876/2024 entgegen.

