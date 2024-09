Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: ++Aktuell++ Polizeieinsatz wegen verdächtigem Gegenstand auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Rüsselsheim (ots)

Am frühen Samstagabend (28.09.) meldet eine Zeugin um 18.40 Uhr einen verdächtigen Gegenstand in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz des "Kaufland" in der Alzeyer Straße. Da es sich laut Einschätzung der vor Ort eingesetzten Polizeibeamten und eines Sprengstoffermittlungsbeamten des PP Südhessen bei der festgestellten Dose durchaus um eine Art "Eigenbau" handeln könnte, wurde der Fundort weiträumig abgesperrt und das Kaufland geräumt. Zu dem Zeitpunkt der Räumung befanden sich etwa 350 Kunden in dem Einkaufsmarkt. Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes befinden sich aktuell auf der Anfahrt zu dem Einsatzort. Es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

