POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

68519 Viernheim (ots)

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 18:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des "Rhein-Neckar-Zentrum" in Viernheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Hierbei wurde die Fußgängerin leicht am rechten Fuß verletzt. Die Fahrzeugführerin des PKW verließ im weiteren Verlauf die Unfallörtlichkeit. Sie soll mit einem türkisfarbenen Pkw unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206/9440-0

