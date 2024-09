Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Semd: von LKW überrollt, 8-jähriger Junge schwer verletzt

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitagabend (27.09.), gegen 18:30 Uhr, kam es in Semd zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem 8-jährigen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort befuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Roßdorf den Gambsring. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Kind aus Semd, welches mit seinem Fahrrad unterwegs war, unter den tonnenschwerer Lastwagen und wurde teilweise überrollt. Er wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzugezogen. Neben zwei Streifen der Polizei Dieburg waren der Rettungshubschrauber, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehr aus Semd im Einsatz. Personen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Dieburg unter der Nunmmer 06071 9656110 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Kapamaz, PK

