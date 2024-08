Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Lindenberg (ots)

In der Zeit vom 15.08.2024, 18:00 Uhr, bis zum 16.08.2024, 10:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter PKW der Marke Suzuki Jimny (grau) im Mauernweg in Lindenberg beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell