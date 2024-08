POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Haßloch (ots) - Ein der Polizei bekannter Mann hat am Dienstag, dem 13.08.24 in der Paul-Münch-Straße in Haßloch bei Anwohnern geklingelt und eine Notlage vorgetäuscht. Angeblich habe er kaum noch Sprit, müsse aber dringend mit seinem Fahrzeug weiterfahren. Ein gutgläubiger 78-jähriger Mann hat ihm dann 20 Euro gegeben. Die Masche hat er wohl bei mehreren Anwesen probiert. Der 32-jährige Täter ist aus Neustadt ...

mehr