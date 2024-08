Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2024, kam es in der Oswald-Wiersich-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Fahrer eines Pedelec leicht verletzt wurde. Genauer befuhr ein 64-jähriger Neustadter um 14:30Uhr mit seinem Pedelec die benannte Straße und wurde hierbei von dem rückwärtig ausparkenden PKW eines 43-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Deidesheim erfasst. Er kam zu Fall und verletzte sich hierbei am Knie, was eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus erforderlich machte. Auch wurden PKW und Pedelec leicht beschädigt, die Schadenssumme dürfte sich auf etwa 800EUR belaufen.

