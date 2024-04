Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest (ots)

Am 09.11.2023 gegen 17:30 Uhr wurden einer 64-jährigen Mitarbeiterin einer Gaststätte in der Jakobistraße in Soest ihre Geldbörse entwendet. Darin befanden sich neben Bargeld zwei EC-Karten.

Die EC-Karten wurden kurz darauf in diversen Soester Geschäften eingesetzt, um Einkäufe zu tätigen.

Bei einem weiteren Versuch, mit einer der entwendeten EC-Karten in einer Rossmann Filiale in Soest zu bezahlen, wurde der unbekannte Tatverdächtige videografiert.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 50-55 - schwarze Jacke, schwarze Oberbekleidung unter der Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe, Brille - dunkele Haare

Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, fragt die Polizei nun, wer Angaben zur Identität des abgebildeten Tatverdächtigen machen kann. Bitte melden Sie sich unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

