POL-DA: Rüsselsheim: Alkoholisierter 35-Jähriger löst mit Handsäge Polizeieinsatz aus

Rüsselsheim (ots)

Ein stark alkoholisierter 35-Jähriger hat am späten Donnerstagabend (26.9.) einen Polizeieinsatz ausgelöst und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Gegen 22 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen Mann in der Friedensstraße, der dort mit einem langen Messer in der Hand stehen würde. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten den Beschriebenen an der Ecke zur Darmstädter Straße antreffen und kontrollieren. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte eine 40 Zentimeter lange Handsäge sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,40 Promille. Zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Ausnüchterung kam der Mann aus Rüsselsheim im Anschluss in eine Gewahrsamszelle.

