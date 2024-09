Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 18-Jähriger von Mann unsittlich berührt

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Darmstadt (ots)

Ein junger Mann fuhr am Donnerstagnachmittag (26.9.) gegen 17.15 Uhr mit der Straßenbahnlinie 6 vom Rhönring in Richtung Arheilgen, als ihm ein etwa 50-Jähriger unangenehm auffiel. Dieser stellte sich bereits während der Fahrt sehr nah zu ihm und starrte ihn fortwährend an. Er berührte den 18-jährigen Darmstädter dann unsittlich am Gesäß. Beide stiegen im Anschluss an der Haltestelle "Messeler Straße" aus. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 50-Jährige wird auf etwa 1,75 Meter groß geschätzt mit dunklen Augen und dunklerem Teint. Er war schlank, hatte dünne Lippen und einen Dreitagebart sowie zur Seite gekämmte dunkle, kurze Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einem weißen T-Shirt mit roter Aufschrift.

Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Personen in der Straßenbahn, die etwas beobachtet haben könnten. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

