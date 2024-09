Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Unbekannte schlagen Fensterscheibe eines Autos ein

Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen hatten es bislang unbekannte Diebe auf ein Auto abgesehen. Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 15 Uhr am Mittwoch (25.9.) versuchten Unbekannte, in einen in der Hochstraße geparkten Ford einzudringen. Mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand schlugen die Unbekannten die hintere rechte Scheibe des dunkelgrauen Wagens ein, wodurch das Fahrzeuginnere mit Glassplittern übersät war. Durch das gewaltsame Vorgehen wurde ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Aus dem Innenraum wurden keine Gegenstände gestohlen. Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Erbach ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06062 / 953 0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

