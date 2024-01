Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Polizei gut vorbereitet auf FIS Skisprung Weltcup in Willingen, Polizei informiert über X (Twitter)

Auch in diesem Jahr werden am kommenden Wochenende wieder tausende Skisprungfans an den drei Veranstaltungstagen in Willingen erwartet. Die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg ist, wie in den vergangenen Jahren auch, auf diesen Einsatz beim FIS Skisprung Weltcup gut vorbereitet.

Abgestimmtes Sicherheitskonzept garantiert eine sichere Veranstaltung

Die Polizei wird gemeinsam mit dem Veranstalter und den weiteren Beteiligten, die mit Sicherheits- und Ordnungsaufgaben befasst sind, ein sicheres und friedliches Wochenende für die Besucher und Besucherinnen rund um die Mühlenkopfschanze gewährleisten. Bereits bei den Vorbereitungen erfolgten enge Absprachen mit der Gemeinde Willingen (Upland) und dem Ski-Club Willingen e.V. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept wurde erarbeitet und mit den zuständigen Behörden und allen weiteren Beteiligten abgestimmt.

Erhöhte Polizeipräsenz in Willingen das ganze Wochenende

Die Polizei wird an allen drei Veranstaltungstagen mit zivilen und uniformierten Beamtinnen und Beamten im und am Stadion sowie in Willingen und Umgebung präsent und ansprechbar sein. Eine Polizeiwache als feste Anlaufstelle für Betroffene und Hilfesuchende wird im Skisprungstadion eingerichtet.

Verkehrskonzept sorgt für sichere An- und Abreise

Für eine reibungslose An- bzw. Abfahrt sowie ausreichend Parkmöglichkeiten sorgt das mittlerweile etablierte und immer wieder angepasste Verkehrskonzept, durch welches Verkehrsströme gelenkt und Verkehrsbehinderungen minimiert werden.

Soweit Sie mit Ihrem Auto anreisen, folgen Sie bitte der Ausschilderung. Nutzen sie die zur Verfügung gestellten und frühzeitig ausgeschilderten Parkplätze und achten Sie vor Ort auf die Hinweise der Polizei.

Die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg empfiehlt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Der Weltcup-Bahnhof Stryck ist mit Bus und Bahn bequem zu erreichen. Von dort sind es nur wenige Gehminuten zur Mühlenkopfschanze.

Nähere Informationen über die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die gültigen Fahrpläne erhalten Sie auf der Homepage des NVV unter https://www.nvv.de/skispringen-willingen.

In Willingen werden die Zuschauer durch Feuerwehr, Sicherheitsdienste und Polizei auf dem Fußweg zum Stadion und insbesondere auf dem Rückweg zum Weltcup-Bahnhof oder nach Willingen geleitet. Folgen Sie bitte den Anweisungen und achten Sie auf die Leitsysteme.

Einlasskontrollen und Sicherheitsbestimmungen

Rucksäcke und Taschen werden an den Eingängen gründlich kontrolliert. Um lange Wartezeiten an den Einlassstellen zu vermeiden, sollten Sie möglichst nicht mit ins Stadion genommen werden. Eine frühzeitige Anreise ist empfehlenswert.

Pyrotechnik ist verboten. Die Polizei weist insbesondere daraufhin, dass es verboten ist, Drohnen ohne Genehmigung über dem Veranstaltungsgelände fliegen zu lassen.

Die neue Hängebrücke an der Mühlenkopfschanze - der "Skywalk" - bleibt während der Veranstaltungstage geschlossen.

Weitere Hinweise finden sich in den AGBs des Veranstalters unter https://www.weltcup-willingen.de.

Vorsicht vor Taschendieben!

Großveranstaltungen ziehen Taschendiebe an.

Auch wenn es in den letzten Jahren so gut wie keine bekannt gewordenen Diebstahlsfälle gab, rät die Polizei, nur so viel Bargeld wie nötig mitzunehmen. Weitere Hinweise der Polizei zum Schutz vor Taschendieben:

- Wertgegenstände und Geld nur in verschlossenen Innentaschen und eng am Körper zu tragen.

- Taschen sollten mit dem Verschluss zum Körper und stets verschlossen getragen werden.

- Portemonnaies gehören nicht in die Handtasche.

- Sollten Sie dennoch Opfer einer Straftat geworden sein, sprechen Sie bitte sofort die Polizei oder den Sicherheitsdienst im Stadion an.

Einsatzbegleitung auf Kurznachrichtendienst X

Informationen um die Veranstaltung und aktuelle Verkehrshinweise werden an den drei Einsatztagen wie gewohnt auch über den bekannten X-Account (vormals Twitter) @Polizei_NH des Polizeipräsidiums Nordhessen veröffentlicht.

