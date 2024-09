Rüsselsheim (ots) - Weil er am Donnerstagmorgen (26.9.) zwei Fahrkartenkontrolleure attackierte, muss sich ein 25-Jähriger jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Laut bisheriger Erkenntnisse führten die beiden Kontrolleure gegen 18.20 Uhr am Bahnhofsplatz in einer dortigen Buslinie eine Fahrkartenkontrolle durch. Der 25 Jahre alte Mann hatte keinen ...

