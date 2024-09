Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwingenberg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

64673 Zwingenberg (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2024 kurz vor 16:00 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße in Zwingenberg auf Höhe des Stadtparks zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelgrünes Fahrzeug beschädigte am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Beteiligte, die einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell