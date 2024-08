Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlägerei endet mit Verletzungen

Northeim (ots)

Einbeck OT Kreiensen, Zum Mühlenberg, Sonntag, 25.08.24, 0.25 Uhr

Kreiensen (schw) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht zu Sonntag, 25.08.24, sieben männliche Personen in Kreiensen, in einem Wohnhaus in der Straße Zum Mühlenberg in Streit, der in einer handfesten Auseinandersetzung mit Verletzten endete.

Die sieben männlichen Personen im Alter von 34 bis 48, die in zwei Wohnungen in der Straße Zum Mühlenberg in Kreiensen untergebracht sind, halten sich vermutlich aufgrund von bestehenden Arbeitsverhältnissen vorübergehend in den Wohnungen auf. In der Nacht zu Sonntag trafen sich die sieben Personen in einer Wohnung, um gemeinsam den Abend zu verbringen. Im Verlauf des Abends kippte offensichtlich die Stimmung und die Männer gerieten in Streit. Im Verlauf des Streites eskalierte die Situation derart, dass es u.a. aufgrund des Einsatzes von Flaschen zu Verletzungen von zwei beteiligten Personen kam, in dessen Folge die Personen dem Krankenhaus zugeführt werden mussten.

Die Männer tätigten bei Eintreffen der Polizeibeamten keine Aussage zum Vorfall. Da bei allen beteiligten Personen eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Entnahme von insgesamt fünf Blutproben angeordnet. Bei drei vorherigen Atemalkoholüberprüfungen konnten Werte von über 1,5 bis über 1,9 Promille festgestellt werden.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

