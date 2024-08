Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zum wiederholten Mal berauscht am Steuer

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 26.08.2024; 18:35 Uhr

Unbelehrbar scheint ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck zu sein. Zum wiederholten Mal wurde dieser am Montagabend, den 26.08.2024, mit seinem Pkw in der Innenstadt, von Polizeibeamten angehalten und bezüglich seiner Fahrtauglichkeit kontrolliert. Auch bei dieser Kontrolle zeigte der junge Mann erneut körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. In der Vergangenheit wurde er bereits mehrfach unter dem Einfluss berauschender Mittel angetroffen. Da er dieses Mal nicht in der Lage war, einen Drogenschnelltest durchzuführen, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

