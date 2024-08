POL-NOM: Vater und Sohn ohne Helm auf dem Motorrad

Northeim (ots) - Northeim, Grafenhof, Montag, 26.08.2024, 14.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Mann unter Alkoholeinfluss. Am Montag wurde der Polizei Northeim ein versuchter Ladendiebstahl in einem Spielwarengeschäft in Northeim mitgeteilt. Der unbekannte Mann hatte sich zu dem Zeitpunkt aus dem Laden in der Straße "Grafenhof" entfernt. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der 52-jährige Mann auf der Anfahrt zum Einsatzort festgestellt werden. Bei der Kontrolle konnte kein ...

