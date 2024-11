Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hettingen

Unbekannte brechen in Tennisheim ein

Im Zeitraum von Montag bis Sonntagnacht brachen bislang unbekannte Täter in das Tennisheim im Wörde 1 ein. Die Täter zerstörten im Eingangsbereich ein Fenster und gelangten so in das Innere des Vereinsheims. Hier entnahmen sie aus der Vereinskasse ca. 400 Euro und verließen es im Anschluss wieder. Des Weiteren zerstörten die Täter ein weiteres Fenster eines Anbaus und zerschlugen eine Lampe im Außenbereich. Die Polizei in Gammertingen hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell