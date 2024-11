Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Besinnliche Weihnachtsfeier endet mit Schlägerei

Eine besinnliche Weihnachtsfeier in einem Teilort von Friedrichshafen endete am frühen Sonntagmorgen gegen 02:10 Uhr mit einer Schlägerei unter den teilnehmenden Gästen. Nach dem ein 17-jähriger Tatverdächtiger nach dem Genuss von reichlich Alkohol ausrastete und in Rage geriet schlug er einem 24-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt hierdurch ein blaues Auge. Als weitere Anwesende der Weihnachtsfeier den Streit schlichten wollten und den Tatverdächtigen festhielten um die Situation zu beruhigen rief dieser über sein Handy Verstärkung. Kurze Zeit später traf die Verstärkung des Tatverdächtigen mit einem schwarzen Mercedes am Tatort ein. Anschließend stiegen drei junge Männer aus dem Fahrzeug aus, formierten sich mit dem Tatverdächtigen und griffen die Gruppe, welche zuvor den Streit schlichten wollten an. Hierbei wurden durch einen Gürtel und Faustschläge fünf weitere Männer leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die drei Tatverdächtigen mit ihrem Mercedes so schnell wie sie gekommen waren. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss seinen Eltern übergeben. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Friedrichshafen

Fahrradfahrer angefahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer kam es am frühen Samstagabend gegen 17:16 Uhr auf der Klufterner Straße, als der 55-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw Toyota von der Dornierstraße nach links in die Klufterner Straße einbiegen wollte. Hierbei übersah der Unfallverursacher einen 19-jährigen Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen am rechten Bein zu. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden an den Fahrzeugen im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Friedrichshafen

Weihnachtshütten aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in zwei Weihnachtshütten in der Uferstraße ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen schoben der oder die Täter die Rollläden der zwei Weihnachtshütten gewaltsam nach oben und konnten so in das Innere der Hütte gelangen. Hier entwendeten sie zwei Spendenkassen mit ca. 150 Euro Bargeld. Ob weitere Sachen entwendet wurden konnte bislang nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

Bermatingen

Rollerfahrer und Sozius flüchten

Am Samstagabend gegen 21:37 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein Rollerfahrer und sein Sozius auf, als diese ohne Helme und in Schlangenlinie durch Bermatingen fuhren. Als der 17-jährige Rollerfahrer und sein 21-jähriger Sozius die Polizei sahen, versuchten sie vor der Streifenbesatzung zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt über einen Feldweg kamen die zwei Flüchtenden mit ihrem Suzukiroller zu Sturze, wobei der Fahrer noch versuchte zu Fuß zu flüchten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst. Beide Beteiligten blieben beim Unfall unverletzt.

