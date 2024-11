Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aitrach

Lange Sperrung der A 96 nach Verkehrsunfall

Ein verunfallter Lastwagen hat am frühen Freitagmorgen für eine lange Sperrung der A 96 bei Aitrach gesorgt. Die 26 Jahre alte Lenkerin des Lkw war kurz nach Mitternacht in Richtung München unterwegs, als sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam ins Schlingern und schließlich mit der Zugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab, während der Auflieger quer auf den Fahrspuren zum Stillstand kam. Da zudem eine große Menge Kraftstoff austrat, war die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch im Einsatz. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Die Aufgrund der widrigen Witterungsbedingungen schwierige Bergung des Lkw- Gespanns dauerte bis kurz vor 6 Uhr und führte zu einem längeren Stau.

Wolfegg

Gegen Hausecke gerutscht

Schaden von rund 2.000 Euro hat ein Autofahrer am frühen Freitag an einem Haus in der Dorfstraße verursacht. Der 28 Jahre alte Fahrer kam mit seinem Skoda bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das Haus und einen Gartenzaun. Der Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er wurde von einer Rettungsdienstbesatzung noch vor Ort medizinisch betreut. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

Wangen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Einem Pkw im Gegenverkehr ausgewichen und dabei in die Böschung gefahren ist ein 47 Jahre alter Autofahrer auf der L 333 zwischen Primisweiler und Pflegelberg. Der Opel-Lenker war am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in Richtung Pflegelberg unterwegs, als ein Fahrzeug-Lenker die Kurve schnitt und ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 47-Jährige steuerte sein Auto daraufhin nach rechts von der Straße und in die Böschung, sodass an dem Wagen ein Schaden von rund 8.000 Euro entstand. Der unbekannte Entgegenkommende setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das ermittelnde Polizeirevier Wangen bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise.

Wangen

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Verletzungen am Rücken hat ein 72 Jahre alter Radfahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 7.15 Uhr in der Ravensburger Straße von einer Autofahrerin übersehen und touchiert wurde. Der Senior war auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Stadtmitte unterwegs, als die 36 Jahre alte Skoda-Lenkerin von der Zeppelinstraße nach rechts in die Ravensburger Straße einbog. Ihr Pkw prallte gegen den Radler, der daraufhin stürzte. Aufgrund seiner vermutlich eher leichten Verletzungen wurde er von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Bergatreute

Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Auf den Wagen vor ihm aufgefahren ist ein 32 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag um 18.30 Uhr auf der L 314 zwischen Roßberg und Bergatreute. Der Opel-Lenker erkannte zu spät, dass die 30-Jährige im Volvo vor ihm die Geschwindigkeit reduzierte und prallte trotz Gefahrenbremsung gegen den Pkw. Die 30-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden, der sich auf rund 15.000 Euro belaufen dürfte.

Bad Waldsee

Auffahrunfall bei Straßenglätte

Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der B 30 bei Englerts ereignete. Der 23 Jahre alte Lenker eines Fiat, der in Richtung Ravensburg unterwegs war, prallte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen einen am Stauende wartenden Dacia vor ihm. Der 38-jährige Dacia-Lenker sowie seine 31-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Der Fiat musste abgeschleppt werden.

