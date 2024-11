Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Kindergartenfassade mit Farbspray besprüht

Die Fassade eines Kindergartens in der Rathausstraße haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen mit Farbe besprüht. Durch die mutwillige Sachbeschädigung dürfte Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden sein. Wegen der Tat wurde zwischenzeitlich Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Boms

Gefährliche Radfahrt - Radler muss mit Bußgeld rechnen

Mit einem Bußgeld muss ein Radler nach einer gefährlichen Radfahrt auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Haid in der Nacht auf Freitag rechnen. Kurz vor 1 Uhr meldete der Fahrer eines Schneepflugs den 33-jährigen Zweiradfahrer, den er während seiner Arbeiten beinahe übersehen hätte: Der Radfahrer war ohne Licht unterwegs. Glücklicherweise blieb die Fahrt ohne Verletzungsfolgen. Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau stoppte den darüber hinaus dunkel gekleideten Mann und zeigte ihn wegen des fehlenden Lichts bei der Bußgeldstelle an.

Hohentengen

Christusfigur an Wegkreuz beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Bad Saulgau nach der offenbar mutwilligen Beschädigung einer Christusfigur an einem Wegkreuz entlang eines Feldwegs zwischen Hohentengen und Günzkofen im Bereich Seelenbach eingeleitet. In den vergangenen Tagen wurde den Beamten mitgeteilt, dass Unbekannte sich zwischen dem 11.11. und 18.11. mit einem spitzen Gegenstand an der Figur zu schaffen gemacht haben und dabei deren Beine abbrachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu den Verursachern erbittet sich das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0.

Herbertingen

Elektroschrott geklaut - Jugendliche unter Tatverdacht

Nach mehreren Diebstählen von Elektroschrott vom Gelände eines Recyclinghofs (wir berichteten von zwei der Taten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5812626 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5804184) zwischen Ende Mai und Ende Juni ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen drei Jugendliche. Einer der Beteiligten hat die Taten gegenüber den Beamten eingeräumt, nachdem er diese bereut hatte. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und werden in einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft münden.

