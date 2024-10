Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Hinweisen

Willich-Wekeln (ots)

Am Mittwoch, dem 16. Oktober, wurde in der Straße Lendersweg in Wekeln zwischen 09:30 Uhr und 20:15 Uhr eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus. Dabei wurden diverse Räume durchwühlt. Entwendet wurden Bargeld und ein eingebauter Safe, in dem sich Schmuck befand. Wenn Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (889)

