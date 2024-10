Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfallflucht - Unfallfahrerin hilft der Polizei, den Fall zu klären

Kempen-St. Hubert (ots)

Letzte Woche Mittwoch fuhr eine 67-jährige Frau aus Kempen gegen 13 Uhr von der Bahnhofsstraße in die Brunnenstraße in St. Hubert. Die Straße kam ihr besonders eng vor. Einen Tag später bemerkte die Frau einen Schaden an ihrem Auto. Sie erinnerte sich an die enge Straße vom Vortag und begab sich sofort zur Polizeiwache. Dort erklärte sie den Einsatzkräften, dass sie vermute, am Vortag in der besagten Straße ein Auto touchiert zu haben. Einige Tage später verabredete sich ein Beamter des Verkehrskommissariats mit der Frau an der vermeintlichen Unfallstelle Da näherte sich eine 60-jährige Frau, ebenfalls aus Kempen, und erklärte der Polizei, dass ihr ein Schaden an ihrem Auto aufgefallen sei. Die Polizei verglich die Schäden beider Fahrzeuge und stellte fest, dass die Unfallspuren übereinstimmten. Somit konnte eine Unfallflucht mit Sachschaden im Nachgang aufgeklärt werden. /jk (888)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell