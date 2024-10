Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerer Raub in der Nacht zu Samstag

Willich-Anrath (ots)

Am Samstag, den 12 Oktober, kam es in Anrath zu einem schweren Raub. Ein 36-jähriger Mann aus Willich fuhr gegen 2:30 Uhr in Richtung Anrath, als vier Männer sein Fahrzeug unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich der Hausbroicher Straße und "In der Donk" stoppten. Aus Angst versuchte der Mann, rückwärts zu flüchten, fuhr dabei jedoch gegen eine Straßenlaterne und blieb mit seinem Fahrzeug auf einem Grünstreifen stecken. Er stieg aus und wollte zu Fuß flüchten, doch die vier Männer überwältigten ihn und traten sowie schlugen auf ihn ein. Anschließend stiegen die Täter in einen dunklen Pkw und fuhren davon. Der Mann bemerkte, dass sein Handy und Portemonnaie gestohlen worden waren. Haben Sie Hinweise zu den vier unbekannten Tätern? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (884)

