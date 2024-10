Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ältere Frau wird Opfer von Betrügern

Willich-Anrath (ots)

Am Montag, den 14. Oktober, ist eine 86-jährige Frau aus Anrath Opfer von falschen Handwerkern geworden. Gegen 11:30 Uhr hielt sich die Frau vor ihrem Haus auf, als ein unbekannter Mann sie ansprach. Er bot ihr seine Hilfe an, woraufhin die beiden ins Gespräch kamen. Der Mann wies die Frau auf angebliche Beschädigungen an ihrem Dach hin. Die Frau glaubte ihm und gewährte ihm Zutritt zum Haus und zum Dach. Dort fertigte der Mann Videos von vermeintlichen Schäden an, die angeblich repariert werden müssten. Dies überzeugte die Frau. Der Mann erklärte, dass er den Schaden zusammen mit einem Kollegen beheben könne, jedoch nur "schwarz", da er in einem festen Arbeitsverhältnis stehe. Als sein Freund eintraf, besprachen die drei die Kosten, die sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen sollten. Die Frau hob daraufhin das Geld bei ihrer Bank ab, traf die Männer wieder vor ihrem Haus und übergab ihnen das Geld. Den ersten Mann beschreibt die Frau wie folgt: Er hatte dunkle Haare, ein rundes Gesicht, eine kräftige Statur, war ca. 172 cm groß, etwa 40-42 Jahre alt, trug eine dunkelblaue Jacke und dunkelblaue Schuhe, hatte ein gepflegtes Äußeres und war glattrasiert. Der zweite Mann war ca. 55-65 Jahre alt, hatte graumeliertes Haar, ein ovales, schlankes Gesicht, eine schlanke Statur, war 172 cm groß, trug einen "Blaumann" aus zwei Einzelteilen und war ebenfalls glattrasiert. Haben Sie Hinweise zu den Männern? Oder haben Sie gestern ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich der Straße "Klein-Kollenburg-Straße" oder "An der Kollenburg" gesehen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162/377-0. Bitte sensibilisieren Sie Ihre älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger dafür, dass es solche Betrugsmaschen gibt. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihr Haus und übergeben Sie kein Geld. Dieser Fall zeigt, wie schnell Betrügerinnen und Betrüger Vertrauen aufbauen können. /jk (885)

