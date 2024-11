Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizeieinsätze auf LEA-Gelände

Bei mehreren Polizeieinsätzen auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen haben Beamte des örtlichen Reviers in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fünf Bewohner in Gewahrsam genommen. Ein 27-Jähriger, der gegen 23.45 Uhr mit einem 25-Jährigen aneinandergeriet und diesen verbal bedroht sowie mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll, musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Nahezu zeitgleich brachten weitere Einsatzkräfte einen anderen 27-Jährigen in eine Fachklinik, nachdem dieser im selben Gebäude in einem offenbar psychischen Ausnahmezustand randaliert hatte. Nur rund eine halbe Stunde später rückten die Beamten erneut zu der Unterkunft aus. Ein weiterer 27-Jähriger war offensichtlich mit seiner persönlichen Situation unzufrieden und randalierte ebenfalls. Auch er wurde aufgrund seines Zustandes in eine Fachklink gebracht. Kurz nach 2 Uhr geriet der 25-Jährige, der rund anderthalb Stunden zuvor durch einen Schlag mit einer Flasche verletzt wurde, mit einem 28-Jährigen und einem 34-Jährigen aneinander. Bei der handfesten Auseinandersetzung zog sich der 34-Jährige Verletzungen im Gesicht zu, er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige, der in der Nacht wiederholt negativ aufgefallen war, wurde auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Die Beteiligten standen teils merklich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bingen

Geschwindigkeitsmessungen

Mit Geschwindigkeiten zwischen 118 km/h und 133 km/h waren acht Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen unterwegs, als sie von der Polizei gemessen wurden. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten Verkehrskontrollen mit einem Lasermessgerät durchgeführt und die Fahrer aufgrund ihrer Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt. Erlaubt gewesen wären auf der Strecke lediglich 100 km/h. Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeld zu.

Stetten am kalten Markt

Metallstück löst sich während Fahrt - Verkehrsunfall

Ein größeres Metallstück hat sich während der Fahrt an einem Förderband gelöst, das am Mittwochvormittag von einem Sattelzug in der Ortsdurchfahrt Frohnstetten transportiert wurde. Das Teil fiel während der Fahrt herunter und prallte auf die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Transporters. Der 32-jährige Fahrer hatte Glück und wurde nicht verletzt. An seinem Sprinter entstand indes Sachschaden von rund 7.500 Euro.

Herbertingen

Vermeintliche Spendensammlerin unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen Beleidigung und Betrugs hat das Polizeirevier Bad Saulgau eingeleitet, nachdem am Mittwoch vor einem Supermarkt in der Marbacher Straße eine angebliche Spendensammlerin unterwegs war. Die Frau täuschte dabei vor, für eine Hilfsorganisation Spenden zu sammeln und führte entsprechende Listen mit sich. Mitarbeiter des Supermarkts verwiesen die Frau gegen 17 Uhr der Örtlichkeit, woraufhin diese verbal ausfällig wurde und die beiden Personen beleidigte. Die Unbekannte suchte im Anschluss mit einem dunklen Audi das Weite. Die Polizei bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise zu der Frau, die als 25 bis 30 Jahre alt und 160 cm groß sowie schwarz gekleidet beschrieben wird. Darüber hinaus bitten die Ermittler Personen, die der Frau Geld gegeben haben, sich ebenfalls beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Mengen

Rechts vor links missachtet - Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr an der Kreuzung Mittlere Straße/Hauptstraße ereignet hat. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden 58 Jahre alten VW-Lenkers. Dieser erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Um die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Pfullendorf

In Zaun geprallt und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist im Zeitraum zwischen Donnerstag vergangener Woche und Mittwoch von dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Klein- und Großstadelhofen abgekommen und in den Zaun des dortigen Pumpwerks geprallt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass es sich beim Unfallverursacher um den Lenker eines schmalspurigen Traktors oder eines anderen landwirtschaftlichen Gefährts handelt. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder die den Unfallzeitpunkt näher eingrenzen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

