Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Mit einem erheblichen Bußgeld sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot muss eine 27-Jährige rechnen, nachdem diese am Mittwoch kurz vor Mitternacht durch Beamte des Polizeireviers Ravensburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden ist. Die Fahrerin des Peugeot war in der Meersburger Straße unterwegs, als sie von den Polizisten gestoppt wurde. Aus dem Fahrzeuginneren war bei der Kontrolle deutlicher Marihuanageruch wahrnehmbar. Bei der 27-jährigen Fahrerin ergaben sich bei der Kontrolle Anhaltspunkte Betäubungsmittelkonsum. Ein Vortest reagierte positiv auf THC, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt. Sie wird nun entsprechend angezeigt.

Weingarten

Diebstahl in Bäckerei - Täter ermittelt

Nach dem Diebstahl eines Smartphones am Montag in einer Bäckerei in der Schützenstraße (wir berichteten) hat die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen ermittelt. Anhand der Videoaufnahmen in der Bäckereifiliale kamen die Beamten dem Heranwachsenden auf die Spur. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Polizisten das gestohlene Smartphone sicher. Der 20-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Aulendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist nach einem Spiegelstreifer am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr weitergefahren. Während der 20-jährige Fahrer eines Volvo die K 8034 aus Haslach kommend in Richtung Tannhausen entlangfuhr, geriet Angaben des 20-Jährigen zufolge der Unbekannte in einem Waldstück mit seinem Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte den Volvo. Der Volvo-Fahrer hielt sofort an, der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort. An dem linken Außenspiegel des Volvo entstand rund 300 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten in Altshausen führt die Ermittlungen und nimmt Hinweise zum Unfallgeschehen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Hoßkirch

Transporter stößt mit Forstmaschine zusammen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist der 58-jährigen Fahrerin eines VW Transporters am Mittwoch zum Verhängnis geworden und hatte einen Verkehrsunfall zur Folge. Die Frau befuhr mit dem Fahrzeug den Gemeindeverbindungsweg von Eichstegen in Richtung Wolfertsreute. Gegen 14.45 Uhr kam ihr in einer Linkskurve eine Forstmaschine entgegen. Die 58-Jährige konnte aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit nicht mehr ausweichen und sprang noch vor der Kollision aus dem fahrenden Fahrzeug, um nicht eingeklemmt zu werden. Dabei zog sie sich eine Kopfplatzwunde sowie eine Wirbelverletzung zu und wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der 21-jährige Fahrer der Forstmaschine blieb indes unverletzt. An dessen Vollernter entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

Argenbühl

Lkw-Fahrer missachtet Rechtsfahrgebot

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat mit seinem Fahrzeug am Mittwoch auf der L 265 einen Unfall verursacht und seine Fahrt fortgesetzt. Um 14.15 Uhr ereignete sich der Vorfall, bei welchem der 28-jährige Fahrer eines Lkw kurz vor Dettishofen von dem Unbekannten und dessen Lkw touchiert wurde. Der 28-Jährige versuchte, nach rechts auszuweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der Unfallflüchtige setzt seine Fahrt ungebremst in Richtung Christazhofen fort. An dem Lkw des 28-Jährigen entstand Sachschaden an Spiegel und rechter Rückleuchte in derzeit ungeklärter Höhe. Sollten Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben, oder Hinweise auf den flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, werden diese gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 in Verbindung zu setzen.

Isny

Kind bei Unfall leicht verletzt

Selbstverschuldet hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein 10-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die junge Fahrradfahrerin befuhr den Wilhelm-Nagel-Weg und versuchte, die Kemptener Straße über eine Verkehrsinsel zu überqueren. Ohne anzuhalten fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein, sodass ein zeitgleich stadtauswärts fahrender 58-Jähriger mit seinem VW nur noch auf die Verkehrsinsel ausweichen konnte. Die Radfahrerin wurde dennoch von dem VW erfasst und kam zu Fall. Sie zog sich leichte Schürfwunden zu, musste jedoch nicht medizinisch betreut werden. An dem Kinderfahrrad entstand rund 50 Euro Schaden. Der Frontbereich des Golfs wurde leicht beschädigt und muss für rund 1.000 Euro instandgesetzt werden. Bei dem Ausweichmanöver wurde zudem ein Verkehrsschild beschädigt.

Isny

Pkw aufgebrochen - Drohne entwendet

Unbekannte haben zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, einen Skoda, der auf dem Parkplatz des Burkwanger Baggersees bei Isny abgestellt war, aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter eine hochwertige Drohne mit einem Gesamtwert von 700 Euro. Der Schaden an dem Pkw lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Isny nimmt unter Tel. 07562/97655-0 Hinweise entgegen, die zur Aufklärung der Tat beitragen.

Kißlegg

Widerstand gegen Polizeibeamte

Massiven Widerstand gegen Polizeibeamte hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein Fahrgast in einem Zug der Deutschen Bahn geleistet. Die Regionalbahn war von Leutkirch in Fahrtrichtung Aulendorf unterwegs, als der 22-jährige Fahrgast vom Zugpersonal kontrolliert wurde. Da der Fahrschein des jungen Mannes nicht lesbar war, forderten zwei Mitarbeiter des Bahnunternehmens den Mann auf, den Zug zu verlassen. Dieser reagierte zunehmend aggressiv, sodass mehrere Polizeibeamte zum Bahnhof Kißlegg gerufen wurden. Auch den Anweisungen der Polizisten leistete der Fahrgast keine Folge, sodass diese den Mann aus dem Zug brachten. Dabei leistete der 22-Jährige vehement Widerstand, trat nach den Beamten und versuchte einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen. Der Mann geriet zunehmend in einen psychischen Ausnahmezustand. Er wurde im weiteren Verlauf in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 22-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Aitrach

Psychisch Auffälliger attackiert Beamte

In eine Fachklinik ist ein 33-Jähriger gebracht worden, nachdem er am Mittwochabend um 20 Uhr mehrere Polizeibeamte angegriffen hatte. Die Polizei war alarmiert worden, weil sich der 33-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Beim Eintreffen der Beamten bewarf der 33-Jährige die Einsatzkräfte in seiner Wohnung unvermittelt mit diversen Gegenständen, wodurch sich ein Beamter leichte Verletzungen an der Hand zuzog. Unter Hinzuziehung einer weiteren Streife sowie des Einsatzes von Pfefferspray konnte der psychisch auffällige Mann schließlich in seiner Wohnung überwältigt werden. Im Anschluss wurde er mithilfe des Rettungsdienstes in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell