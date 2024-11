Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Motorradfahrer fährt nach Unfall davon - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Lettenstraße sucht die Polizei Friedrichshafen. Ein 62 Jahre alter Audi-Fahrer war mit seinem Pkw von Riedheim kommend in Richtung Kluftern unterwegs, als ihm auf Höhe der Bahnunterführung ein Motorradfahrer entgegenkam. Um nicht mit dem Zweiradfahrer zusammenzustoßen, wich der Pkw-Lenker nach rechts aus und streifte mit seinem A6 die Steinmauer der Unterführung. Der dunkel gekleidete Motorradfahrer fuhr nach dem Vorfall davon. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallbeteiligten nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Auffahrunfall fordert Verletzte

Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Gesamtsachschaden waren die Bilanz eines wuchtigen Auffahrunfalls am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 30 im Seewald. Ein 51 Jahre alter Ford-Transit-Lenker erkannte das Stauende vor sich offenbar nicht und fuhr auf den VW eines 48-Jährigen auf. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für rund 45 Minuten voll gesperrt werden.

Stromverteiler aus Weihnachtsbude gestohlen

Nach dem Diebstahl von mehreren Elektrogeräten aus einer Weihnachtsmarkt-Hütte, die im Schloßgarten beim Neuen Schloss aufgebaut ist, ermittelt der Polizeiposten Tettnang und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu einer der Buden verschafft und daraus vier Stromverteiler der Marke "Elektro Berlin" mitgenommen. Die Geräte, die jeweils zwischen 10 und 20 kg Gewicht haben, haben die Farbe schwarz sowie schwarz/orange und eine "Stadt Tettnang"-Gravur. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib der gestohlenen Stromverteiler nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Falschem Bankmitarbeiter aufgesessen

Einem falschen Bankmitarbeiter Glauben geschenkt und dabei einen finanziellen Schaden erlitten hat Anfang der Woche ein Mann aus dem Bereich Tettnang. Der Unbekannte trat zunächst mit einer SMS und später auch telefonisch mit seinem Opfer in Kontakt und gab sich als Bank-Mitarbeiter aus. Im geschickt geführten Gespräch ging es um Verfügungslimits seiner Konten, die der Mann mit der Freigabe von Push-TANs bestätigen oder ablehnen sollte. Er kam der Forderung nach und bestätigte dabei jedoch ungewünschte Transaktionen im fünfstelligen Euro-Bereich. Einer der Banken wurde rasch auf die Verfügungen aufmerksam, sodass weitere Vorgänge verhindert werden konnten. Nun ermittelt die Polizei wegen Computerbetrugs und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen und zur erhöhten Aufmerksamkeit, wenn es um die Übermittlung sensibler Daten geht.

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter über das vergangene Wochenende in der Hirschlatter Straße eine Verkehrsinsel samt dem darauf stehenden Zeichen überfahren und danach einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen.

