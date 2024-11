Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Unfall auf rutschiger Fahrbahn fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in der Hohenzollernstraße entstanden. Gegen 5.30 Uhr kamen der 30-jährige Fahrer eines Audi sowie der 20-jährige Lenker eines Daimler, welche die Hohenzollernstraße in entgegengesetzter Richtung befuhren, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterlicher Fahrbahn ins Rutschen, sodass die Fahrzeuge im Anschluss kollidierten. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand, die Pkw waren jedoch beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meßkirch

Ferienwohnung nicht bezahlt und Inventar gestohlen

Offenbar mit dem Vorsatz, sie nicht zu bezahlen, haben ein 22-Jähriger sowie dessen Begleiterin im Oktober eine Ferienwohnung in Meßkirch angemietet und vier Wochen darin gehaust. Nach dem Mietende musste die Vermieterin feststellen, dass das Pärchen ohne zu bezahlen das Weite gesucht und dabei auch diverse Gegenstände wie Bettwäsche, Decken, Kissen, Handtücher und Geschirr mitgenommen hatte. Die Hausschlüssel hatte das Duo im Hausflur zurückgelassen. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls.

Meßkirch

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Keine ausreichende Fahrerlaubnis vorweisen konnte der 28-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger, der von einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der B 311 kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, war der Mann lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B, die zwar zum Führen des Pkw, nicht jedoch der angetroffenen Fahrzeug-Anhänger-Kombination berechtigt. Der 28-Jährige gelangt daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Nachdem er keinen regelmäßigen Wohnort im Inland hat, musste er eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Euro-Bereich hinterlegen. Ebenfalls angezeigt wird der Halter des Anhängers wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Stetten a. k. M.

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 19-jähriger Seat-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen auf der K 8210. Der junge Mann befuhr gegen 4 Uhr die Strecke von Hardthof in Richtung Nusplingen und verlor mutmaßlich aufgrund von Ablenkung die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte dort einen Baum und kam kurz danach zum Stillstand. Am Fahrzeug, das nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

