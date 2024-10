Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241015-6: Auto rutschte unter Leitplanke

Bild-Infos

Download

Frechen (ots)

Zwei Personen bei Alleinunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (14. Oktober) in Frechen-Habbelrath sind eine Autofahrerin (29) und ein Kind (5) leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 29-Jährige gegen 15 Uhr mit ihrem VW Golf Plus, in dem auch der Fünfjährige saß, auf der Dürener Straße von Frechen in Richtung Kerpen-Horrem gefahren. Kurz vor einer Brücke über die Bundesautobahn (BAB) 4 sei der Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und unter eine Leitplanke geraten. Anschließend sei das Auto eine Böschung heruntergerutscht und an einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei zogen sich die zwei Insassen die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens zogen das beschädigte Auto aus dem Graben und schleppten den VW ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell