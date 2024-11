Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 19.11.24

Sigmaringen (ots)

Nach fortgesetzten Diebstählen in Untersuchungshaft

Zwischenzeitlich in Untersuchungshaft sitzt ein 43-jähriger Tatverdächtiger, dem vorgeworfen wird, durch die fortgesetzte Begehung von Diebstählen seinen Lebensunterhalt bestritten zu haben. Wie die Ermittlungen der beim Polizeirevier Sigmaringen angegliederten Ermittlungsgruppe "Asyl" ergeben haben, soll der Mann Ende Oktober zunächst am frühen Nachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in Bad Saulgau Zigarettenschachteln im Gesamtwert von rund 300 Euro und später am Tag in einem Discounter in Albstadt-Ebingen nochmals Zahnbürstenaufsätze im Gesamtwert von über 400 Euro entwendet haben. Der georgische Staatsangehörige, der bereits vor diesen Taten einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde daraufhin in der vergangenen Woche in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

