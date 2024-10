POL-DN: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Düren (ots) - Am Sonntagabend (20.10.2024) meldete sich der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht bei der Polizei. Der Fußgänger war an der Kreuzung Yorckstraße/ Weckspfad von einem Auto touchiert worden. Er suchte leicht verletzt ein Krankenhaus auf. Der 37-Jährige aus Düren gab an, dass er um 20:15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Merzenicher Straße in Richtung Yorckstraße unterwegs gewesen war. An der Kreuzung ...

mehr