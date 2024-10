Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am Wochenende

Düren (ots)

In Birkesdorf wurde am Wochenende (19.10.2024) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Abwesenheit der Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Akazienstraße nutzten am Samstag zwischen 05:30 Uhr und 23:40 Uhr Einbrecher aus. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

In Fällen wie diesem kann eine sogenannte Wertgegenstandsliste entscheidend dafür sein, dass die entwendeten Gegenstände nach einer Tat zugeordnet werden können. Fertigen Sie doch auch einmal eine Liste an, die Ihre Habseligkeiten aufzählt. Darin sollte die Art des Gegenstands, der Hersteller, eine Individualnummer und eine Beschreibung enthalten sein. Nach Möglichkeit listen Sie noch den Kaufpreis auf und legen eine Quittung dazu. Ein Foto des Gegenstands würde die Auflistung dann noch perfektionieren. Ein Beispiel einer solchen Wertgegenstandsliste finden Sie im Internet auf der Seite des Netzwerks "Zuhause sicher" unter https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/wertsachen .

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell