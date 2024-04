Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hunde beißen zu: Polizei sucht Hundehalter

Minden (ots)

(SN) Am Montagabend kam es im Stadtteil Bärenkämpen zu einem Zwischenfall durch zwei bissige Hunde. Dabei wurden ein Hundehalter und sein Vierbeiner verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach hatte sich ein Mindener mit seinem Hund gegen 19.50 Uhr auf einem Spaziergang an der Ecke Huttenstraße / Martin-Luther-Straße befunden, als er einem anderen Mann mit zwei Hunden begegnete. Dabei soll eines der Tiere nicht angeleint gewesen sein. Als die beiden Hunde den Terrier des 35-Jährigen erblickten, riss sich der zuvor angeleinte Hund offenbar los, und stürmte mit seinem Mitstreiter auf den Mann und dessen Vierbeiner zu. Als der Mindener daraufhin geistesgegenwärtig seinen Begleiter auf den Arm nahm und auf ein Grundstück flüchtete, erlitt er Bissverletzungen an einer Hand. Auch sein Tier wurde von den heranstürmenden Hunden in die Hinterläufe und eine Vorderpfote gebissen. Während ein Tierarzt den kleinen Patienten verarztete, mussten die leichteren Verletzungen seines Halters ebenfalls medizinisch versorgt werden. Später meldete der Geschädigte den Sachverhalt auf der Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Da die unübersichtliche Situation in der Huttenstraße keinen Austausch der Personalien zwischen den Beteiligten ermöglichte, bittet die Polizei nun unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise zu dem bisher unbekannten Mann. Der wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, knapp 185 bis 190 cm groß, von kräftiger Statur sowie mit Glatze und Bart beschrieben. Der Unbekannte, so die Angaben, habe eine schwarze Weste, einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und Sneaker getragen. Bei den beiden Hunden könnte es sich den Angaben zufolge mutmaßlich um zwei sogenannte Listenhunde, einen weißen und einen schwarz-grau-braunen American Staffordshire Terrier, handeln.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell