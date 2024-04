POL-MI: Sattelzug kommt von Straße ab und kollidiert mit mehreren Bäumen

Minden (ots) - SR/Bielefeld/Minden - Die Bielefelder Polizei bittet um Mithilfe bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einem versuchten Tötungsdelikt in Minden. In der Mindener Innenstadt wurden am Sonntag, 03.03.2024, gegen 01.05 Uhr, zwei Personen aus einer Gruppe heraus angegriffen, zu Boden gebracht ...

mehr