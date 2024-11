Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Zeugenaufruf nach Brand an Schulgebäude

Nach dem Brand auf dem Gelände der Sechslindenschule am Samstagabend gegen 21.45 Uhr sucht die Kriminalkommissariat Sigmaringen nun nach etwaigen Zeugen. Personen, die am Abend des Geschehens im dortigen Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei zu melden.

Zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5910162

Bad Saulgau

Lotto-Filiale in Einkaufsmarkt ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Montagabend kurz vor 20 Uhr die Lottoannahmestelle in einem Einkaufsmarkt in der Platzstraße überfallen. Der Mitarbeiter der Filiale hielt sich in einem Nebenraum am Tresor auf, als der Räuber von hinten an ihn herantrat. Als sich der Mitarbeiter umdrehte, schlug der Unbekannte ihn nieder. Im Anschluss räumte er das Geld aus dem Tresor in eine schwarze Sporttasche und verließ den Einkaufsmarkt. Insgesamt soll er dabei mehrere tausend Euro erbeutet haben. Der etwa 180 cm große Mann war mit einer auffallend leuchtend blauen Jacke bekleidet und trug außerdem einen blauen Schal und eine blaue Mütze. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter führte bislang nicht zum Erfolg. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zu dem Raubdelikt übernommen und bittet Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fußgänger angefahren

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger erlitten, der am Montagmorgen am Chalaisplatz von einem Ford erfasst worden ist. Der 52 Jahre alte Fahrer des Ford Transit war kurz nach 7.15 Uhr auf der Friedenstraße in Richtung Badstraße unterwegs, als der 19-Jährige in Richtung Berufsschule die Straße querte. Der Autofahrer konnte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Unfall nicht mehr verhindern. Zudem wird davon ausgegangen, dass der 19-Jährige durch das Tragen von Kopfhörern abgelenkt war und den Verkehr nicht wahrgenommen hat. Während der 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden musste, blieb der Autofahrer unverletzt. Auch an seinem Pkw entstand kein Sachschaden.

Bad Saulgau

10-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Von einem Auto touchiert worden ist ein 10 Jahre alter Junge am Montagnachmittag in der Karlstraße. Der Bub war kurz vor 15 Uhr in Begleitung seiner Eltern dabei, die Straße an der Fußgängerüberquerung zu begehen, als er von einer Autofahrerin übersehen wurde. Diese war in Richtung Poststraße unterwegs und touchierte den Jungen mit ihrem Mazda. Der 10-Jährige klagte im Nachgang über Schmerzen und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Ob an dem Mazda durch die Kollision ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der Unfallermittlungen, die das Polizeirevier Bad Saulgau nun gegen die 54-jährige Fahrerin führt.

Bad Saulgau

Unter deutlichem Alkoholeinfluss war ein 48-Jähriger unterwegs, den die Polizei Bad Saulgau am Montagabend aus dem Verkehr zog. Der Mann fuhr mit einem E-Scooter auf der Herbertinger Straße in Richtung Herbertingen, als ihn die Beamten kontrollierten. Laut einem Alcotest hatte der Mann über zwei Promille intus und war somit absolut nicht mehr in der Lage, am Verkehr teilzunehmen. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Veringenstadt

Einbruch in Gartengelände

Schaden von mehreren hundert Euro ist dem Besitzer eines Gartengrundstücks bei einem Einbruch in der vergangenen Woche entstanden. Ein unbekannter Täter brach zwischen dem 13. und dem 18. November das Vorhängeschloss eines Gartentors im Gewann Hagentor nahe des Schlossbergtunnels auf. Auch auf dem Gelände öffnete er insgesamt fünf Schlösser an mehreren Gartenlauben gewaltsam. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Gammertingen/Neufra

Diebe haben Friedhöfe im Visier

Auf Bronze hatten es wohl Diebe abgesehen, die am vergangenen Wochenende sowohl in Neufra als auch in Gammertingen zu Gange waren. Die Täter sägten in Gammertingen Kreuze sowie auch Madonnenfiguren von den Gräbern ab. In Neufra entfernten sie eine Jesusfigur von einem Kriegerdenkmal. Wie hoch der dadurch entstandene Schaden ist, kann aktuell nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07574/921687 erbeten.

