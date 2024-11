Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Annäherungsversuch hat Anzeige zur Folge

Der gescheiterte Anmachversuch eines betrunkenen Diskothekenbesuchers am Sonntagmorgen hatte eine Anzeige zur Folge. Der 24-Jährige soll eine Frau in der Lokalität in der Anton-Sommer-Straße beim Tanzen unsanft zu sich gezogen haben. Die 20-Jährige wies die Annäherung mit einem Schubser ab, woraufhin er mit Backpfeifen geantwortet haben soll. Der Sicherheitsdienst hielt den 24-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten fest und verhinderte dabei auch Fluchtversuche. Dem jungen Mann, bei dem eine Atemalkoholmessung über zwei Promille anzeigte, droht nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Ein Randalierer hat am Samstagabend an der Glas-Schiebetür eines leerstehenden Discounter-Gebäudes in der Adelheidstraße gewütet. Der Unbekannte riss eine Tür heraus und beschädigte eine weitere Tür ebenfalls mit roher Gewalt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise etwaiger Zeugen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen erbeten.

Friedrichshafen

Unter Drogen unterwegs

Offenbar nicht mehr fahrtüchtig war ein 19-jähriger Autofahrer, den Polizisten am Samstagabend im Stadtgebiet gestoppt haben. Die Beamten waren auf ruckartige Fahrmanöver des Renault-Lenkers aufmerksam geworden und nahmen die Verfolgung auf. Dabei fiel er erneut durch unsichere Fahrmanöver auf und reagierte erst sehr zögerlich auf die Aufforderungen, anzuhalten. Bei der Kontrolle ergab sich der deutliche Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Weil Schnelltests positiv auf THC und Kokain reagierten, musste der 19-Jährige in einer Klinik Blutproben abgeben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten sowohl den Führerschein des Mannes als auch die Schlüssel des Fahrzeugs.

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer

Deutlich zu viel Alkohol intus hatte ein 63 Jahre alter Autofahrer, als er am Samstagabend in Friedrichshafen unterwegs war. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den 63-Jährigen zuhause an. Die Atemalkoholmessung ergab bei dem auch augenscheinlich deutlich betrunkenen Mann rund 1,8 Promille. Für ihn folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik, darüber hinaus musste er seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Friedrichshafen

Unfall fordert Sachschaden

Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Unfall in Manzell entstand. Ein 83 Jahre alter Ford-Fahrer wollte von der Manzeller Straße nach rechts in die Röntgenstraße abbiegen und nahm dabei die Kurve zu weit. In der Folge stieß er mit dem VW einer dort fahrenden 61-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Kressbronn

Eskalierte Geburtstagsparty

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden auf einer Geburtstagsparty in Kressbronn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zwischen mindestens zwei Personen soll es zum Streit gekommen sein, wobei auch mit einem Bierkrug zugeschlagen worden sein soll. Einer der Streithähne erlitt eine Wunde am Kopf. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten jungen Mann in eine Klinik. Ein weiterer Beteiligter klagte über diverse Hämatome. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und dem Hintergrund der Auseinandersetzung führt der Polizeiposten Langenargen.

Salem

Randalierer lösen Alarm aus - Zeugen gesucht

Nachdem Vandalen am Sonntagabend im Bereich der Rathaus-Tiefgarage in der Straße Am Schlosssee ihr Unwesen getrieben haben, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Die Unbekannten beschädigten mit brachialer Gewalt die Zugangstüre der Garage und richteten dabei Sachschaden von rund 1.500 Euro an. Darüber hinaus schlugen sie an einer weiteren Tür mutwillig den Brandmelder ein und lösten dadurch einen Feuerwehreinsatz aus. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Notrufen. Hinweise zu den Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

