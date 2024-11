Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verfolgungsfahrt - Flüchtiger verliert Kontrolle über seinen Wagen

Mit einer halsbrecherischen Fahrt hat am Sonntagabend ein 21-Jähriger versucht, vor einer Polizeikontrolle im Bereich der B 313 zu flüchten. Als eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen den jungen Mann kurz nach 23.15 Uhr anhalten wollte, gab dieser mit seinem Opel Gas und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit, teils über 160 km/h, in Richtung Göggingen. Seine Flucht führte den 21-Jährigen auch über mehrere landwirtschaftliche Wege, wobei er versuchte, die Streifenbesatzung auch durch das Ausschalten seines Fahrzeuglichts abzuhängen. Auf einem asphaltierten landwirtschaftlichen Weg in einem Waldstück zwischen Dietershofen und Ringgenbach verlor der Flüchtige schließlich die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und in einem Gebüsch zum Stehen. Sowohl der 21-Jährige als auch seine Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall zum Glück keine Verletzungen zu. Am Opel entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Grund für die Flucht des 21-Jährigen dürfte der nicht vorhandene Führerschein gewesen sein. Darüber hinaus fanden die Polizisten in dem Wagen des leicht Alkoholisierten eine kleinere Menge LSD auf. Ein Drogentest beim 21-Jährigen zeigte keine Drogenbeeinflussung an. Gegen den Opel-Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenen Kraftfahrzeugrennens strafrechtlich ermittelt. Auch die 17 Jahre alte Beifahrerin hat eine Anzeige zu erwarten. Bei ihr stellten die Polizisten eine kleinere Menge Cannabis sicher.

Pfullendorf / Mottschieß

Rund 9.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 9.000 Euro sind am Sonntagabend kurz vor 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mottschieß entstanden. Eine 34-Jährige wollte mit ihrem VW aus Richtung Schwäblishausen auf die L 268 auffahren und übersah dabei einen 19-jährigen Autofahrer, der mit seinem Seat von Mengen in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Die beiden Pkw prallten im Kreuzungsbereich zusammen, verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Während die VW-Fahrerin nach der Unfallaufnahme weiterfahren konnte, musste der Seat aufgrund seiner Beschädigungen vor Ort abgestellt und im Nachgang abtransportiert werden.

Herdwangen-Schönach

Mehrere hundert tote Forellen entdeckt

Tote Forellen in einem Bach bei Herdwangen-Schönach hat ein Zeuge am Sonntagnachmittag dem Polizeiposten Pfullendorf gemeldet. Bei einer Überprüfung des Bachlaufs durch die Polizei, Feuerwehr und das Umweltamt mussten mehrere hundert tote Fische gezählt und an einzelnen Stellen Schaumkronen dokumentiert werden. Die Ursache des Fischsterbens ist dabei noch unklar und wird anhand einer Gewässerprobe sowie durch den Fachdienst Gewerbe / Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg untersucht.

