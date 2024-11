Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Versuchter Einbruch in Waldhütte

In der Zeit von 04.11.2024 bis 15.11.2024 haben unbekannte Täter versucht in eine Waldhütte am Kogenwasenweg im Burgwald bei Herbertingen einzubrechen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchten die Täter die Türe an der Hütte aufzuhebeln. Bei dem missglückten Versuch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.- Euro. Zeugen, welche Beobachtung zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 zu melden.

Hettingen

Führerschein sichergestellt

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut, hat eine 23-jähriger BMW-Fahrer am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.50 Uhr im Riedsteig in Hettingen. Hier wurde er von den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Mit einer Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 1,1 Promille musste er sich einer Blutentnahme unterzeihen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

