Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Zeugenaufruf nach gefährlichen Überholmanövern

Zu gleich mehreren gefährlichen Überholmanövern ist es am Freitagmittag, kurz nach 14.30 Uhr, auf der B31 bei Kressbronn gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 42-Jähriger, mit seinem grauen BMW, die B31 von Lindau in Richtung Friedrichshafen und überholte hier mindestens zweimal, teilweise auch trotz Gegenverkehr. Aufgrund dessen musste mindestens ein bislang unbekannter in Fahrtrichtung Lindau fahrender Pkw stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Der hochmotorisierte BMW konnte letztlich durch Polizeikräfte festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet geschädigte Fahrzeuglenker, sowie Personen die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter Tel. 07541/7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell