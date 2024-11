Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Mit knapp 0,8 Promille und unter dem Einfluss von THC war ein 37-Jähriger am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit seinem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs. Eine Polizeistreife hatte den Mann gestoppt. Er musste im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus Blut abgeben. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu.

Ravensburg

Bagger beschädigt

Auf ungewöhnliche Art und Weise haben bislang unbekannte Täter einen Bagger auf einer Baustelle im Oppeltshofer Weg beschädigt. Wie jetzt erst zutage kam, haben die Unbekannten am vergangenen Wochenende eine Flüssigkeit in den Tank geschüttet, die bei der Inbetriebnahme des Baggers am Motor einen Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro verursachte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern.

Ravensburg

Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 7.15 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker wechselte von Berg kommend in Richtung Ravensburg vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Eine bereits auf dem rechten Fahrstreifen befindliche 36-jährige BMW-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Dabei überfuhr sie einen Randstein, wodurch am Vorderrad des BMW Sachschaden entstand. Der Unbekannte, der mit einem Hyundai i30 unterwegs war, fuhr indes weiter. Das Polizeirevier Ravensburg geht ersten Hinweisen nach und bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Schlier

Hoher Sachschaden durch Vorfahrtsverstoß

Einen folgenschweren Vorfahrtsverstoß hat der 71-jährige Fahrer eines Fiat Ducato am Donnerstag gegen 14.45 Uhr begangen. Dieser wollte von der Jahnstraße in Wetzisreute kommend nach rechts auf die Waldburger Straße in Richtung Schlier abbiegen. Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen, der mit seinem VW-Transporter in Fahrtrichtung Schlier unterwegs war. Der Fahrer des VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Fiat zusammen. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Sowohl der Fiat als auch der VW waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige und der 71-Jährige blieben zum Glück unverletzt.

Weingarten

Fahrzeug mutwillig beschädigt

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr den VW einer jungen Frau scheinbar mutwillig beschädigt. Die 21-Jährige stellte ihren VW morgens auf dem Parkplatz in der Lindenstraße ordnungsgemäß ab und fand diesen am Nachmittag mit einem langen Kratzer auf der rechten Hintertüre wieder vor. Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass der VW absichtlich beschädigt wurde. Die Polizei Weingarten hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum Auffälliges beobachtet haben, sich mit dem Revier unter Tel. 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Altshausen

Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung

Weil er im Verdacht steht, am späten Donnerstagnachmittag einen Holzbriefkasten an einem Gebäude in einem Teilort in Brand gesteckt und eine Glasscheibe sowie die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge beschädigt zu haben, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 41-Jährigen. Ein Arbeiter erkannte den rauchenden Briefkasten und löschte diesen, bevor das Feuer auf das teilweise aus Holz bestehende Gebäude übergreifen konnte. Der mittlerweile ermittelte 41-Jährige suchte im Anschluss das Weite und konnte trotz einer Fahndung durch mehrere Polizeistreifen, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, zunächst nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauern an.

Wangen

Zwei Fahrzeuge kollidieren auf A 96

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in vierstelliger Höhe auf der A 96 am Donnerstagabend gegen 18 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Zwischen der Anschlussstelle Wangen-Wert und der Behelfsausfahrt Neuravensburg befuhr der 56-jährige Fahrer eines Mazda die linke Fahrspur und versuchte einen rechts fahrenden BMW-Lenker zu überholen. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt beider Pkw. Laut dem Mazda-Fahrer setzte der BMW-Lenker zu einem Überholvorgang eines ebenfalls rechts fahrenden Lkw an und stieß dabei mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen zusammen. Der 66-jährige Fahrer des BMW hingegen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, gab gegenüber der Polizei an, dass der Mazda-Fahrer aus ihm unerklärlichen Gründen zu weit nach rechts auf seine Fahrspur gekommen sei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Um den Unfallhergang aufzuklären, werden Zeugen gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Verkehrspolizei in Kißlegg unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch

Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 34-jähriger Mercedes-Lenker bei einem Auffahrunfall am Donnerstag kurz nach 5 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der 34-Jährige auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Dabei entstand an seinem Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der Schaden am Sattelzug wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Wirtschaftlicher Totalschaden an Van

90.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der L 314 bei Bad Wurzach ereignet hat. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet die 42-jährige Fahrerin eines Mercedes aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Komplikationen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte nach rund 150 m mit einem Baum. Dank des auslösenden Airbags wurde die 42-Jährige nur leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Van befreien. Zusätzlich zu dem wirtschaftlichen und technischen Totalschaden an dem Mercedes wurde die Vegetation neben der L 314 in Mitleidenschaft gezogen. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst zur Vorsorge in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen barg den Mercedes.

