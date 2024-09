POL-SI: Unbekannter schlägt Tür ein - Polizei findet Betäubungsmittel - #polsiwi

Bad Berleburg - Raumland (ots) - Am frühen Samstagmorgen (28.09.2024) sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Bad Berleburg - Raumland leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger war gegen 06:25 Uhr mit seinem Pkw auf der B480 in Fahrtrichtung Hemschlar unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ...

